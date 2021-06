Joe Biden e primeira-dama visitam rainha Isabel II no Castelo de Windsor em Inglaterra

O Presidente norte-americano afirmou que os EUA restauraram a presença no panorama mundial, qualificando de "uma reunião extraordinariamente colaborativa e produtiva" a cimeira do G7 que este domingo terminou em Carbis Bay, no sudoeste de Inglaterra.

O presidente dos Estados Unidos da América foi este domingo recebido pela rainha Isabel II no Castelo de Windsor.Joe Biden e a primeira-dama, Jil Biden, deslocaram-se de helicóptero até aos aposentos reais, para beber um chá com a monarca.O líder dos EUA participou na cimeira do G7 antes do encontro com Isabel II.