Joe Biden garante que EUA vão responder a ataque de milícias pró-Irão que matou três soldados

O Presidente norte-americano, Joe Biden, responsabilizou este domingo milícias pró-Irão pelo ataque que vitimou três soldados norte-americanos na fronteira Jordânia-Síria e prometeu que os Estados Unidos vão responder.

"Tivemos um dia difícil ontem [sábado] à noite no Médio Oriente, e responderemos", disse o Presidente norte-americano antes de pedir silêncio num evento numa igreja batista na Carolina do Sul.

Biden culpou as milícias apoiadas pelo Irão pelas primeiras mortes dos EUA após meses de ataques destes grupos contra forças norte-americanas no Médio Oriente, intensificados com o conflito em Gaza entre Israel e Hamas.