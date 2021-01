Joe Biden inicia revogação de políticas de saúde nos Estados Unidos da era Trump

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai assinar esta quinta-feira ordens executivas para atribuir seguros de saúde a mais norte-americanos, em plena pandemia de covid-19, revogando várias medidas de saúde do Governo de Donald Trump.

A Casa Branca informou que Biden assinará uma ordem executiva para reabrir os mercados de seguros na área da saúde, que o Governo do ex-Presidente Donald Trump se tinha negado a realizar.

Biden também deve reverter hoje outras políticas de Trump na área da saúde, nomeadamente as restrições ao aconselhamento sobre aborto e requisitos de trabalho para pessoas com poucos rendimentos que recebem ajuda através do programa Medicaid.