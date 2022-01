Joe Biden insultou na segunda-feira um jornalista, chamando-lhe “filho da p*** estúpido”, depois de este lhe colocar uma pergunta sobre inflação. “Acha que a inflação é um ativo político para o seu mandato?”, questionou o jornalista Peter Doocy, da Fox News, canal que sempre se colocou ao lado de Donald Trump.





Biden ainda ironizou na resposta dizendo: “Não, é um grande trunfo. Mais inflação”. Mas logo depois atacou o jornalista, provavelmente julgando que o microfone já estaria desligado. O insólito aconteceu durante uma reunião na Casa Branca, em Washington, sobre os esforços do governo dos EUA para combater a inflação. Quem acabou a ironizar sobre o sucedido foi Doocy, o repórter ofendido. “Ninguém verificou ainda a veracidade das suas palavras”, disse em direto na emissão do canal para o qual trabalha, pouco depois do sucedido.