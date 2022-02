Joe Biden junta-se ao Papa Francisco e a imã sunita para pedir solidariedade global

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntou-se esta sexta-feira ao Papa Francisco e a um importante imã sunita para pedir maior solidariedade global no combate à pandemia de covid-19 e às mudanças climáticas.

O Vaticano divulgou um comunicado de Biden no Dia Internacional da Fraternidade Humana - uma celebração da ONU de compreensão inter-religiosa e multicultural inspirada num documento histórico assinado faz esta sexta-feira exatamente dois anos, em Abu Dhabi, por Francisco e pelo 'sheikh' Ahmad al-Tayyeb, imã do centro de ensino sunita Al-Azhar, no Cairo.

O documento pedia maior compreensão mútua e solidariedade para enfrentar os problemas com que o mundo se depara no século XXI.