Joe Biden nega a Trump informações secretas

O novo Presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu este sábado que o seu antecessor na Casa Branca não deveria ter acesso às informações dos serviços de espionagem habitualmente fornecidas ao antigos Presidentes. Biden considera Trump pouco digno de confiança "devido ao seu comportamento errático".Na primeira grande entrevista desde que foi eleito, Biden afirmou ao canal televisivo CBS News que continua a pensar, como disse antes de ser eleito, que Trump representa uma ameaça existencial para os EUA e perguntou: "De que serviria dar-lhe as informações secretas? Que impacto teria isso para lá da possibilidade de ele poder descair-se e revelar alguma coisa?"Se Biden recusar acesso de Trump aos ‘briefings’ das agências de segurança e espionagem, será a primeira vez que um ex-Presidente se vê afastado desses dados. Mas essa quebra de tradição acaba por ser uma resposta na mesma moeda a Trump, que nas semanas a seguir à derrota nas Presidenciais recusou dar acesso a Biden às reuniões de segurança na Casa Branca, coisa habitual nos processos de transição de poder nos EUA.Paralelamente, Biden continua a romper com a administração Trump. Depois de suspender o apoio à Arábia Saudita na guerra no Iémen, vai revogar a classificação dos rebeldes houthi como grupo terrorista, o que permite desbloquear entrega de ajuda humanitária nas zonas sob controlo rebelde.