Joe Biden deu esta quarta-feira mais um passo para criar aquela que será a Administração mais diversa de sempre, ao nomear o antigo rival nas primárias Pete Buttigieg, homossexual assumido, como secretário dos Transportes do seu futuro governo. Buttigieg, de 38 anos, será o primeiro gay a fazer parte de um governo americano.









Buttigieg é considerado uma das futuras estrelas do Partido Democrata e um potencial candidato à Casa Branca. Praticamente desconhecido quando se apresentou às primárias democratas do ano passado, o antigo ‘mayor’ de South Bend, Indiana, liderou uma campanha surpreendentemente robusta e ganhou bastante popularidade, passando a ser conhecido como ‘mayor Pete’.

Ao ser proclamado vencedor das presidenciais, Biden prometeu nomear um governo que refletisse a diversidade da América, e está a fazê-lo. Além de Buttigieg, que será o primeiro homossexual no governo, a futura Administração inclui ainda Kamala Harris, que será a primeira mulher e a primeira asiática vice-presidente, Lloyd Austin, o primeiro afro-americano a liderar a Defesa, Janet Yellen, a primeira mulher à frente do Tesouro, e Alejandro Mayorkas, o primeiro latino e imigrante a liderar a Segurança Interna. Biden deverá ainda escolher Deb Haaland, uma nativa-americana, como secretária do Interior.



Tomada de posse com assistência limitada

A cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, a 20 de janeiro, vai decorrer no habitual palco montado junto à ala oeste do Capitólio, mas contará este ano com uma assistência “muito reduzida”, devido à pandemia. Parte da cerimónia, incluindo a tradicional parada pela avenida da Pensilvânia, será virtual, revelou esta quarta-feira o comité organizador, adiantando que haverá menos políticos no palanque e muito menos pessoas na assistência, com a organização a incentivar as pessoas a não viajarem para Washington.