Joe Biden planeia visita ao Texas depois do tiroteio que matou 21 pessoas 

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, planeia visitar o Texas, depois de um jovem ter morto 19 crianças e dois professores num tiroteio numa escola primária.Visita está planeada para este fim de semana, segundo um funcionário superior da administração, sendo que a Casa Branca ainda está a trabalhar nos detalhes da mesma.De acordo com o Wall Street Journal, o jovem barricou-se dentro de uma sala de aula do quarto ano, onde estavam todas as vítimas mortais, e começou a disparar.

O jovem, Salvador Ramos de 18 anos, atingiu ainda a avó a tiro antes de se deslocar para a escola onde realizou o massacre. A mulher está em estado grave e foi hospitalizada.



O atirador acabou por ser morto por um polícia que se encontrava perto do local do massacre.