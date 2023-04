Joe Biden prepara anúncio de recandidatura presidencial nos EUA sem concorrentes de peso

O Presidente dos EUA, Joe Biden, prepara-se para apresentar esta semana oficialmente a sua recandidatura à Casa Branca, sem ter concorrentes fortes no Partido Democrata, por enquanto, segundo os 'media' norte-americanos.

Biden já escolheu o seu diretor de comunicação, Michael Tyler, que terá estado a preparar um vídeo com o anúncio formal da recandidatura - eventualmente para ser difundido já na terça-feira - bem como a diretora de campanha, Julie Chavez, que trabalhou de perto com ex-Presidente Barack Obama, de acordo com o jornal 'on-line' Politico.

Biden tem adiado sucessivas vezes a apresentação de nova corrida à Casa Branca, quando diversas sondagens revelam que a maioria dos eleitores do seu partido estão preocupados com o facto de o Presidente poder chegar ao fim de um eventual segundo mandato com 85 anos, indicando preferir que os Democratas apresentassem um novo rosto.