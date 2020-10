O democrata Joe Biden defendeu esta quarta-feira que o próximo debate com Donald Trump, marcado para dia 15 em Miami, deve ser cancelado se o presidente ainda estiver infetado com Covid-19.









“Eu não sei ao certo qual é o estado de saúde do presidente. Estou ansioso pelo debate, mas os protocolos de saúde devem ser respeitados. Se ele ainda tiver Covid-19 não deve haver debate”, afirmou o candidato democrata.

Trump testou positivo ao novo coronavírus na passada sexta-feira e esteve três dias internado no Hospital Walter Reed. O período de quarentena habitual é de 14 dias e, apesar de o presidente ter tido alta na segunda-feira, ainda não há qualquer indicação de que tenha testado negativo à Covid-19.





A campanha de Trump acusou esta quarta-feira o candidato democrata de querer fugir ao debate. “O presidente Trump vai estar curado e vai comparecer. Biden não pode escapar-se desta e os seus protetores na Comunicação Social não podem ajudá-lo”, afirmou o porta-voz Tim Murtaugh.





Entretanto, o conselheiro da Casa Branca Stephen Miller também testou positivo à Covid-19, aumentando para 17 o número de assessores e aliados de Trump infetados na última semana.



pormenores



Militares de quarentena



Praticamente toda a cúpula militar dos EUA foi esta quarta-feira colocada de quarentena após o vice-comandante da Guarda Costeira, almirante Charles Ray, ter testado positivo à Covid-19. Ray esteve presente numa reunião do Chefe do Estado-Maior Conjunto, na semana passada.





Fim das negociações



Trump mandou suspender até depois das eleições as negociações no Congresso sobre um novo pacote de ajuda às empresas e famílias afetadas pela pandemia, levando Biden a acusá-lo de “virar as costas aos americanos”.