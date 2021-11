Joe Biden rejeita culpa em derrotas democratas

O presidente dos EUA rejeitou culpas nos maus resultados do Partido Democrata nas eleições de terça-feira. Joe Biden não aceita que a derrota do candidato democrata a governador da Virgínia e o empate técnico no escrutínio para governador de Nova Jérsia possam ser lidos como um ‘referendo’ às suas políticas.









“Não estou certo de que pudesse ter mudado o número de eleitores muito conservadores que foram votar e que eram eleitores de Trump”, afirmou Biden. Em sua opinião, além da afluência maciça de eleitores ultraconservadores, a derrota de Terry McAuliffe na Virgínia, às mãos do novato republicano Glenn Youngkin, ficou a dever-se a fatores sociais como o desemprego, as más condições nas escolas e os preços dos combustíveis. E Biden culpa mesmo o seu partido por não ter aprovado, antes de terça-feira, os seus milionários pacotes de investimento em preservação ambiental e construção de infraestruturas.

Mas não é essa a leitura que prevalece. De facto, dentro do próprio partido de Biden, muitos consideram que os maus resultados se devem ao cansaço dos eleitores. Admitem, desde logo, que a prioridade no combate à Covid deixou para trás o ataque à inflação, às falhas no abastecimento de bens e à falta de mão de obra em setores-chave da cadeia produtiva.





Seja a culpa de quem for, o certo é Biden terá de mudar alguma coisa para evitar a perda da maioria democrata no Congresso, nas eleições de 2022.