Joe Biden retoma funções após testar negativo à Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou esta quarta-feira 'negativo' para a infeção por covid-19, o que lhe permite sair do isolamento e retomar funções depois de cinco dias de tratamento, anunciou a Casa Branca.

Biden, de 79 anos, já quase não mostrava sintomas de infeção na terça-feira à noite, tendo o seu médico considerado que já podia voltar a praticar exercício físico.

Terminado o tratamento com o medicamento antirretroviral oral Paxlovid - licenciado nos EUA para tratar casos moderados de covid-19 em pessoas com mais de 12 anos - e face a dois testes negativos, Biden pode sair do "estrito isolamento" em que se encontrava, determinou o médico.