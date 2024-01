Joe Biden tenta recuperar popularidade nas eleições primárias enquanto Trump tenta escapar à justiça

Nas vésperas do início das eleições primárias para as presidenciais dos EUA de 2024, o Presidente democrata Joe Biden luta para travar a queda de popularidade enquanto o ex-Presidente republicano Donald Trump se debate com a justiça.

A maioria das sondagens indica uma ligeira vantagem para Trump (o melhor posicionado para vencer as primárias republicanas, com uma larga diferença para todos os outros adversários), mas os inquiridos também dizem que poderão abandonar a sua preferência de voto no ex-Presidente se este vier a ser condenado num dos quatro processos judiciais em que está envolvido.

As mesmas sondagens dizem também que os eleitores democratas estão pouco confiantes na capacidade de Joe Biden para repetir a vitória sobre Trump, apontando a sua avançada idade (81 anos) como uma das razões de reserva.