Joe Biden tropeça e cai em cerimónia militar no Colorado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, "está bem" segundo a Casa Branca, depois de uma queda, aparentemente sem gravidade, ocorrida esta quinta-feira durante uma cerimónia militar no Colorado Springs, no oeste do país.

O democrata, que tinha acabado de entregar diplomas aos alunos da academia da Força Aérea do Colorado, caiu para a frente, apoiando-se nas mãos e nos joelhos, aparentemente por ter tropeçado num saco.

"Ele está bem. Estava um saco no caminho quando ele estava a cumprimentar as pessoas", disse o seu diretor de comunicação, Ben LaBolt, na rede social Twitter.