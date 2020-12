Joe Biden vai pedir aos norte-americanos que usem máscara contra a Covid-19 por 100 dias

O apelo ao uso de máscara de proteção contra a covid-19 durante 100 dias vai ser uma das primeiras medidas de Joe Biden após a posse em janeiro, disse o Presidente eleito dos Estados Unidos.

A proposta de Biden contrasta com as posições do Presidente cessante, Donald Trump, que ao longo dos últimos meses demonstrou ceticismo em relação ao uso de máscara, contribuindo para a politização do assunto.

As atitudes de Trump fizeram com que muitos norte-americanos se mostrem reticentes para com as medidas de proteção sanitária contra o SARS-CoV-2, que já provocou a morte a 275 mil pessoas nos Estados Unidos.