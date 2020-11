Joe Biden vence estado do Arizona nas presidenciais dos EUA

O condado de Maricopa contribuiu em parte para a vitória, uma vez que concentra cerca de 60% do total da população do estado.







Os estados da Geórgia e da Carolina do Norte prosseguem com a contabilização dos votos e, por isso, não foram ainda atribuídos a nenhum dos candidatos. Biden é o segundo democrata a vencer no Arizona. O primeiro foi Harry Truman, em 1948.

O presidente recém-eleito nos EUA, Joe Biden, garantiu a vitória no estado do Arizona com 49,4% dos votos contra 49,1 de Donald Trump. De acordo com a CNN, esta é a segunda vez em mais de sete décadas que os democratas conseguem roubar a votação a num reduto tradicionalmente republicano.