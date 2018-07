Jogador amador de râguebi morre durante o jogo

Max Blakeley, de 32 anos, morreu no passado sábado em Heworth, no Reino Unido.

13:58

Um jogador amador de râguebi morreu, no passado sábado, vítima de um colapso cardíaco durante o jogo.



Max Blakeley, com 32 anos, sentiu-se mal enquanto participava num jogo da equipa Birkenshaw Bluedogs, em Heworth, no Reino Unido.



Quando os médicos chegaram ao local o jogador já se encontrava sem vida.



De acordo com o The Mirror, o jogo foi imediatamente interrompido e os jogadores, colegas de Max, saíram do campo em lágrimas.



As redes sociais receberam as imensas partilhas em homenagem a Max, dizendo que o jogador vítima de um colapso fatal morreu a fazer "aquilo que ele amava", como garantem os amigos mais próximos. Os amigos e colegas de equipa alteraram as fotos de perfil para fotos de Max, em memória do jogador.