Jogador da Premier League acusado de violação admite ter vídeo do encontro

Um jogador de futebol da Premier League que está a ser acusado de violar uma mulher admitiu que um amigo filmou o encontro sexual e que este foi consentido.



Segundo o futebolista, o encontro aconteceu no seu apartamento após uma noite de álcool com amigos. A mulher terá acordado ao lado da estrela da Premier League sem roupa e com arranhões nas pernas.







Já depois de acusar o jogador de violação, a alegada vítima voltou a processá-lo por violação de privacidade por não ter qualquer conhecimento do vídeo gravado pelo amigo deste.

Segundo a imprensa britânica a mulher acredita ter sido agredida por vários colegas do jogador e receia haver outros vídeos.

O crime por violação de privacidade e realização de vídeos de cariz sexual sem consentimento pode levar a uma pena de dois anos de prisão.

A investigação policial ainda se encontra aberta.