Jogador da Premier League foge de quarto de hotel em cuecas

Um jogador da Premier League de futebol da Inglaterra saltou da janela de um hotel em cuecas, depois de ter sido apanhado com uma mulher que não a sua companheira.

De acordo com o The Sun, o homem, não identificado por questões legais, fugiu depois de ter sido chantageado pela mulher com quem se encontrava.

O mesmo meio de informação dá conta de que o jogador já conhecia a mulher com quem estava, Natalie Wood, de 28 anos. É referido ainda que os dois estiveram juntos duas vezes, depois de terem trocado mensagens nas redes sociais.

Ao que tudo indica, Natalie, acusada de já ter chantageado três homens, marcou este encontro com o futebolista no ano passado.



Depois de ser apanhado, o jogador saltou da janela do quarto e conseguiu fugir por uma escada de incêndio.