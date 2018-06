Jogador de futebol agride namorada por deitar carne no lixo

Christian Nade está a ser julgado em tribunal.

O futebolista Christian Nade, que joga pelo Dumbarton, clube escocês da está a ser julgado em tribunal por ter agredido a ex-namorada quando esta deitou fora carne que se encontrava fora do prazo de validade. O caso ocorreu a 5 de dezembro do ano passado.



"Lembro-me que foi no inicio de dezembro porque a minha avó tinha acabado de morrer", começou por dizer Laura Kennedy durante uma das sessões em tribunal. Segundo esta, a força foi tanta que ficou com uma marca vermelha na cara.



No entanto, a vítima, de 28 anos, revelou que esta não foi a única vez que o então namorado se tornou violento. Cerca de uma semana depois, Nade agrediu Laura com um brinquedo do filho. "Não conseguia acreditar que ele o tinha feito outra vez", exclamou.



Em tribunal, o atleta, de 33 anos, negou todas as seis acusações ocorridas entre dezembro e março. O julgamento foi adiado até agosto.