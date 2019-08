Jogador de futebol americano detido por posse de droga que na realidade era cocó de pássaro

First Look : Even one of the arresting officers in Saluda County, SC said the substance on the hood of Shai Werts car looked like bird poop. @WJCLNews pic.twitter.com/iQnqnderEr — Frank Sulkowski WJCL (@TheBigGuyWJCL) August 9, 2019

O jogador de futebol americano Shai Werts foi detido e acusado de ter em sua posse de droga, mas que na realidade se tratava de cocó de pássaro.O caso ocorreu no passado dia 31 de julho, quando o jogador da Georgia Southern University foi intercetado por excesso de velocidade pelos agentes da polícia de Saluda County, em South Carolina, no Estados Unidos.A polícia deparou-se com uma substância no capot do carro e insistiram que se tratava de cocaína. O homem afirmou de imediato que se tratava de cocó de pássaro, mas os agentes convictos do que estavam a dizer afirmaram: "Não se parece nada com cocó de pássaro (…) Só se o pássaro inalou cocaína"."Não tenho qualquer razão para vos mentir sobre cocaína. Eu jogo futebol americano, por isso não consumo cocaína", tentou desde logo explicar Shai Werts.O teste para verificar se a substância se tratava de droga foi realizado e deu positivo para cocaína. O quarterback da Georgia Southern University ficou incrédulo.O caso fez capas de jornais. A reputação de Shai Werts acabou manchada e foi mesmo suspenso da equipa.Uma semana depois os procuradores de South Carolina anunciaram que as acusações contra Werts seriam retiradas. O teste revelara-se falso. O jogador foi reintegrado na equipa e o seu advogado já revelou que Shai Werts pretende receber um pedido de desculpas da polícia de Saluda County."Fui informado que os resultados do teste foram revelados e que não foi encontrada qualquer substância ilegal", disse Al Eargle, procurador de Saluda County.Este caso acabou por ser rapidamente resolvido, no entanto existem outros casos onde pessoas inocentes chegaram a passar meses na prisão devido a falsos testes.