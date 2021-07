Um jogador de futebol da primeira liga inglesa foi detido na passada sexta-feira por suspeita de crimes sexuais infantis. A notícia é avançada pelo Mirror, que não revela a identidade do jogador cuja a casa foi invadida pela polícia.



As autoridades de Manchester avançaram que o jogador terá 31 anos, de acordo com a mesma fonte. O futebolista foi suspenso do clube onde joga enquanto a polícia continua as investigações.