Jogador de futebol espancado até à morte por companheiros de equipa

Um jogador de futebol de 22 anos terá sido espancado pelos seus colegas de equipa em Lamwo, no Uganda, após cometer um erro defensivo que resultou num golo da equipa adversária, avança o jornal britânico Daily Star.



Uma testemunha afirmou que o erro defensivo de Churchill Owaci teria sido causado pelo seu estado de embriaguez.



Logo após o golo, os companheiros de equipa começaram a agredir o jovem dentro de campo. No entanto, a briga acabou por continuar após a partida, quando o jogador terá empurrado um dos colegas da sua bicicleta para se vingar da agressão que lhe provocou ferimentos graves.

"O jovem caiu a poucos metros do local do confronto e foi levado de urgência para o Centro de Saúde Agoro III, onde foi declarado morto algumas horas depois", avançou Denis Onyon, presidente do sub-distrito de Agoro em Uganda em declarações ao Daily Star.

O caso já está a ser investigado pelas autoridades, sendo que dois dos alegados jovens agressores já foram detidos.