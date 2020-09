Jogador de futebol que agrediu namorada e a obrigou a lamber tinta do chão é contratado por novo clube

Reece Thompson, um jogador de futebol que esteve preso por exercer violência doméstica sobre a namorada, assinou agora pelo clube inglês Selby Town FC. A contratação gerou várias críticas.

"Como ficou claro na nossa declaração original, o clube não tolera as ações do Reece e podemos apenas imaginar o impacto sobre os envolvidos. Pelo que ele fez, foi corretamente julgado num tribunal e cumpriu a sua sentença", disse o clube em comunicado.

"Preciso de voltar a enterrar as botas. Alguém precisa de golos? Haha", escreveu Reece Thompson em janeiro no Twitter.





Need to dig the boots back out. anyone need a few goals banging in? Haha