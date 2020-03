Jogador do Atlético de Madrid morre aos 14 anos

Um jogador do Atlético de Madrid, de 14 anos, morreu este sábado. O jovem ingressou na academia do clube na época de 2013/14.O clube publicou um comunicado no site ofical onde lamenta a morte jogador numa altura em que se vive uma pandemia do coronavírus."Estamos transtornados com a triste notícia do falecimento do nosso jogador e lamentamos profundamente a sua perda. O Atlético de Madrid e toda a família atlética estará ao lado da família e amigos do Christian neste momento de muita dor", disse o presidente do clube, Enrique Cerezo.