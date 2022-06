Jogador do Manchester City Benjamin Mendy acusado de tentativa de violação pela 9.ª vez

O jogador do Manchester City, Benjamin Mendy, foi novamente acusado de tentativa de violação. Mendy, de 27 anos, conta com um total de nove acusações relativamente a este crime sexual.



De acordo com a Sky News, Mendy foi suspenso do clube após ter sido feita a nova acusação e irá a julgamento no dia 25 de julho.





Mendy declarou-se inocente de todas as alegações, exceto da mais recente, a nona. O juiz, Steven Everett, suspendeu as restrições dos documentos judiciais sobre a última acusação, no tribunal judicial de Chester Crown Court, esta quarta-feira.Recorde-se que Mendy foi detido a 26 de agosto de 2021, permanecendo na cadeia, em prisão preventiva, até janeiro deste ano.