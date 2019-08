Jogador dos Lakers ameaça disparar contra ex-namorada e polícia emite ordem de captura

A polícia do Alabama emitiu uma ordem de detenção de DeMarcus Cousins por um delito menor de violência doméstica. O jogador dos Lakers, que na época passada vestiu as cores dos Golden State Warriors, pode ser condenado a um ano de prisão de for considerado culpado.







Em causa está uma queixa da ex-namorada, Christy West, que apresentou às autoridades uma conversa gravada, em que alegadamente se ouve o jogador a ameaçá-la.