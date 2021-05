O jogador do Club Atlético Rentistas, Francisco Duarte, estava a cumprir quarentena num quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina, após ter testado positivo à Covid-19, quando se viu obrigado a fugir pela janela, no 11º andar, para evitar o incêndio que estava a lavrar dentro da unidade hoteleira.



Francisco Duarte referiu que não sentiu o cheiro do fumo, devido à perda de olfato, e que só tentou escapar quando viu as chamas aproximarem-se.





#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

A equipa de bombeiros conseguiu resgatar o jogador.