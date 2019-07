“Jogo sujo” do SPD contra Von Der Leyen no Parlamento Europeu

Eurodeputados do Partido Social-Democrata alemão (SPD) puseram a circular em Estrasburgo um documento que sublinha os alegados defeitos e fraquezas de Ursula von der Leyen, candidata à presidência da Comissão Europeia, numa manobra considerada como "jogo sujo" pelos apoiantes da ministra alemã da Defesa.



O documento, escrito em inglês e intitulado ‘Porque Ursula von der Leyen não é uma candidata qualificada e adequada’, foi posto a circular nas bancadas dos socialistas e liberais do Parlamento Europeu pelos 16 eurodeputados do SPD, e realça os pontos menos positivos da passagem de von der Leyen pelo Ministério da Defesa alemão.





Entre os problemas apontados estão os gastos avultados com a contratação de assessores externos, os custos exorbitantes da remodelação do navio-escola ‘Gorch Fock’ e a "falta de apoio" da ministra entre os comandos militares, os quais acusou de "liderança débil" quando um oficial superior foi detido por suspeita de planear ataques racistas.O documento recupera ainda os rumores sobre um alegado plágio da tese de doutoramento da ministra, apesar de uma investigação não ter encontrado qualquer sinal de irregularidades.O Parlamento Europeu vota esta segunda-feira a nomeação de Ursula von der Leyen como sucessora de Jean-Claude Juncker à frente da Comissão Europeia, e o ataque do SPD é visto como uma tentativa desesperada de sabotar a sua nomeação.A CDU, da chanceler Angela Merkel, denunciou uma "campanha indigna e contrária ao interesse nacional" e admitiu que o ataque a von der Leyen agravou ainda mais a tensão na frágil coligação de governo com o SPD.Apesar de ter sido nomeada após um acordo alcançado no último Conselho Europeu, von der Leyen conta apenas com o apoio unânime do Partido Popular Europeu e a sua eleição não está garantida.