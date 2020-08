Jogos Olímpicos de Tóquio só se realizarão com a vacina

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para julho e agosto de 2021, só se irão realizar se até lá for descoberta a vacina contra a Covid-19.O principal investigador japonês, Yoshiharu Matsuura, afirmou ontem que a "única possibilidade de os Jogos Olímpicos se realizarem antes do outono de 2021, é existir uma vacina com efeitos absolutamente eficazes".O Japão registou 55 049 casos, com 1093 mortos. O Comité Olímpico avisou que se os jogos não se realizarem em Tóquio em 2021, serão cancelados.