John B. Goodenough, de 97 anos, é a pessoa mais velha a ganhar um Prémio Nobel

John B. Goodenough tornou-se na primeira pessoa a ganhar um prémio Nobel aos 97 anos de idade. O cientista venceu a categoria da Quimíca pelo seu contributo no desenvolvimento de baterias recarregáveis de lítio.Até ontem, o recorde de pessoa mais velha a ganhar um prémio Nobel pertencia a Arthur Ashkin, que conquistou o Prémio Nobel da Física em 2018 com 96 anos de idade.De nacionalidade americana, Goodenough nasceu na Alemanha em 1922 e "previu que o cátodo poderia ter ainda mais potencial se usado com um óxido de metal em vez de um sulfureto de metal", duplicando a voltagem das baterias de dois para quatro volts.Goodenough dividiu a medalha do Prémio Nobel da Química 2019 com os investigadores M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino.