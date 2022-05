Johnny Depp atua em Inglaterra dois dias depois do fim do julgamento do ator e de Amber Heard

Johnny Depp surpreendeu os fãs ao aparecer, este domingo, no Sheffield City Hall, em Inglaterra, para atuar na tour do guitarrista Jeff Beck. O ator aguarda a decisão do júri sobre o julgamento do caso com a ex-mulher Amber Heard, que se encontra reunido desde a passada sexta-feira.

Apenas 48 horas depois do processo judicial na Virgínia, Estados Unidos, chegar ao fim, Johnny Depp aparece em Inglaterra para atuar com Jeff Beck. Segundo o SkyNews, o ator deixou os fãs em êxtase ao cantar o cover de "Isolation", que a dupla lançou em 2020.

Nas redes sociais, surgiram comentários como "Johnny é um homem absolutamente louco... deixa o tribunal na sexta-feira e faz um concerto em Sheffield no domingo... com Jeff Beck!".

Embora mais conhecido pelos seus papéis como ator, Depp também é guitarrista do Hollywood Vampires, uma banda que ele fundou em 2012, em conjunto com Alice Cooper e Joe Perry.