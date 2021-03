Johnson & Johnson entrega vacinas contra a Covid-19 à União Europeia a 19 de abril

A Johnson & Johnson (J&J) vai iniciar as entregas da sua vacina contra a covid-19, que necessita apenas de uma dose, na União Europeia a partir de 19 de abril, anunciou esta segunda-feira a farmacêutica.A vacina da J&J foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) a 11 de março, sendo a quarta vacina contra a doença aprovada no espaço europeu, após as da Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.A União Europeia encomendou 200 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, com a opção de uma encomenda adicional de mais 200 milhões.O fármaco da J&J apresenta duas grandes vantagens face às outras vacinas: necessita apenas de uma dose e é mais fácil de armazenar, não necessitando de temperaturas tão baixas.A vacina que começará a ser distribuída na Europa dentro de cerca de três semanas foi aprovada após os testes clínicos realizados nos EUA, África do Sul e nalguns países sul americanos terem demonstrado uma eficácia de 67%.