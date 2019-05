Jon Snow de "A Guerra dos Tronos" internado por consumo abusivo de álcool e stress

it Harington, ator da série "A Guerra dos Tronos" decidiu internar-se em segredo numa clínica de reabilitação devido a consumo abusivo de álcool e stress.A informação é avançada pelo site Page Six, que refere que o ator, que interpreta Jon Snow, se encontra num centro médico de luxo em Connecticut, nos EUA, onde cada tratamento ronda os 108 mil euros.Várias publicações internacionais referem que a mulher de Harington, Rose Leslie, também com 32 anos, tem sido um "grande apoio" para o ator nesta fase em que ele se encontra afetado mentalmente.