Jornal australiano volta a publicar cartoon polémico de Williams na capa

Cartoonista foi acusado de machismo e racismo.

11:44

"Se os censores de Mark Knight tiverem aquilo que querem no que diz respeito ao cartoon de Serena Williams, a nossa vida politicamente correta vai ser muito aborrecida de facto", lê-se na capa.









O polémico cartoon que retrata Serena Williamns a saltar em cima da raquete partida, em jeito de birra, e com uma chupeta ao lado voltou a estar em destaque ao ser impresso na capa do jornal australiano Herald Sun, a mesma publicação que o revelou.Nesta nova capa, Serena é acompanhada por outros cartoons de políticos australianos, do presidente dos EUA, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e o jornal defende ter a liberdade de publicar aquele cartoon e critica os 'politicamente corretos' por verem racismo naquele desenho.O jornal defende a sátira e mostra uma capa provocadora.