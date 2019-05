Jornal centenário "Panorama" deixa de circular na Venezuela por falta de papel

O jornal venezuelano Panorama, fundado em 1914, centenário na Venezuela, vai deixar de circular. O anúncio foi feito na passada segunda-feira. A circulação do jornal impresso chega ao fim devido à falta de papel.De acordo com o portal de notícias DW Brasil, o jornal diário era o único meio impresso existente no estado de Zulia, no noroeste do país.Foi na primeira página do jornal que o meio de comunicação informou que a circulação tinha chegado ao fim. No capa apareceu escrito que "esgotado nosso inventário de papel, a edição impressa do Panorama diz até breve aos seus fiéis leitores. Nossa tarefa de informar continuará com a mesma responsabilidade e dedicação no nosso site".Na mesma publicação, o jornal informou ainda os leitores que a última edição impressa seria a que foi lançada na terça-feira. Esta foi uma edição especial.Segundo o mesmo portal brasileiro, esta paragem faz com que o Panorama se junte a uma lista de jornais diários e revistas venezuelanas que deixaram de circular exatamente pela mesma razão.A Venezuela, desde 2013, já perdeu 67 jornais e revistas. Mariengracia Chirinos, da ONG Instituto de Imprensa e Sociedade, disse que "há 15 anos, a Venezuela tinha cerca de 110 veículos impressos e atualmente há apenas 30 em todo o país".