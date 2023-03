Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês apontou esta terça-feira os laços sino-russos como "exemplo vivo de sucesso" de um novo tipo de relações internacionais, que "exclui a formação de alianças ou confrontação" com terceiras partes.

Em editorial, o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, destacou o "enorme valor" da relação entre Pequim e Moscovo, face à "confrontação entre blocos" e à "nova tempestade de uma Guerra Fria impulsionada pelos Estados Unidos".

A relação sino-russa "ultrapassa completamente" as "pequenas cliques formadas por divisões ideológicas e grupos de países ocidentais" e "transcende os antigos paradigmas de divisão de poder, troca de interesses e relações entre dominador/submisso".