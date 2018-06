Jornal holandês atacado com carrinha contra a porta

Veículo foi projetado contra a fachada de vidro do De Telegraaf, mas não fez feridos.

09:18

A sede do jornal holandês De Telegraaf foi atacada na manhã desta terça-feira, com uma carrinha de transporte de mercadorias a ser conduzida contra a entrada do edifício, em Amesterdão. A polícia confirma que se tratou de um ato deliberado, mas não há registo de ferimentos.O ataque aconteceu durante a madrugada, numa altura em que o edifício estava praticamente vazio. O veículo bateu contra a fachada de vidro por volta das 4h00 e incendiou-se de seguida. O embate provocou danos avultados na entrada do edifício onde funciona a redação principal do jornal.Paul Jansen, editor do jornal de maior circulação na Holanda, revela à Reuters que não são conhecidos os motivos do ataque. "Infelizmente, o jornalismo tem sido um alto de ataques em mais do que uma ocasião- isto traz-nos uma grande preocupação, mas não nos deixaremos intimidar."O primeiro ministro Mark Rutte condenou o ataque e considerou-o "uma bofetada na imprensa livre e na democracia holandesa".O condutor da carrinha pôs-em fuga num carro conduzido por um cúmplice. Estão ambos a ser procurados pelas autoridades.