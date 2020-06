Jornal inglês manipula dados do coronavírus em Portugal para mostrar risco em viagens de férias

Num artigo sobre os destinos habituais de férias dos ingleses, em que são analisados os principais países segundo a sua situação epidemiológica, no âmbito do novo coronavírus, o jornal inglês Daily Mail escreve que "apenas dois destinos habituais têm taxa de infeção pior que o Reino Unido", identificando Portugal e Estados Unidos da Améria (EUA) como destinos onde há maior risco de transmissão da doença.

Acontece que o jornal está a ser duramente criticado por fazer esta comparação apenas com base no número de novos casos diários por milhão de habitantes, ignorando outros dados de relevo, como o número de testes feitos por milhão de habitantes, número de casos totais por milhão de habitantes, número de novos casos ou número total de casos ativos.

No artigo os países identificados como destinos habituais de férias dos britânicos são Espanha, França, Itália, EUA, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Grécia, Portugal, Países Baixos, Turquia, Irlanda, Alemanha, Bélgica, México, Marrocos e Austrália. Na tabela apresentada no artigo (que faz referência aos dados até 1 de junho) Portugal surge no segundo lugar dos ‘piores’, atrás dos Estados Unidos, apesar do jornal indicar que (para além de Itália) será um destino que poderá permitir turistas estrangeiros.

Ora acontece que se compararmos os dados ‘reais’- não manipulados -, verifica-se que a situação descrita pelo diário britânico não corresponde totalmente à verdade. Analisando os dados na plataforma EyeData (Lusa), que reúne todos os dados a nível mundial sobre o novo coronavírus, por exemplo, comparando o total de casos por milhão de habitantes, Portugal surge em 23.º lugar no ranking mundial (atrás de Espanha, Irlanda, Bélgica, Emirados Árabes Unidos ou Itália).

Olhando também ao número de testes por milhão de habitantes, verifica-se outro panorama diferente do descrito pelo Daily Mail. Portugal está no ‘top’ dos países que mais testes faz por cada milhão de habitantes (12.º lugar – com 82.396), à frente de todos os países na lista do Daily Mail, com exceção dos Emirados Árabes Unidos.