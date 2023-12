Jornal venezuelano bloqueado pelas autoridades

A direção do diário venezuelano El Carabobeño denunciou que o portal digital "está bloqueado" pelas autoridades do país, tendo iniciado uma campanha para ajudar a população a "vencer a censura".

"A censura ataca de novo El Carabobeño. Saiba como vencê-la. Não estamos em baixo, estamos bloqueados", escreveu, na terça-feira, na página na internet, a direção do jornal, fundado em 1933 e considerado crítico do regime do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Impedido de circular em versão impressa desde 2016, devido a obstáculos impostos pelo Governo venezuelano para a obtenção de papel, o El Carabobeño explicou que "um bloqueio imposto ao portal pelos operadores Cantv [estatal], Movistar, Digitel, Inter e Net Uno, impede que os seguidores sejam informados das notícias mais relevantes oferecidas todos os dias através do site".