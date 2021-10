Jornalista argelino Rabah Kareche condenado a seis meses de prisão

Um tribunal de apelo argelino condenou hoje a seis meses de prisão o jornalista Rabah Kareche, correspondente do diário Liberté na cidade de Tamanrasset (sul), detido a 18 de abril por crimes contra a segurança do Estado.

Segundo o Comité Nacional para a Libertação de Detidos (CNLD) da Argélia, o Ministério Público tinha pedido uma sentença de 18 meses de prisão, pena que foi reduzida pelo juiz, pelo que Kareche será libertado a 18 deste mês.

O jornalista, condenado a 12 de agosto por um tribunal de primeira instância a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 20.000 dinares (cerca de 2.000 euros), foi julgado por ter "criado uma conta eletrónica [nas redes sociais] dedicada à difusão de informação que poderia causar segregação e ódio na sociedade".

Kareche foi também acusado de, através dessa conta, "difusão deliberada de informação falsa suscetível de pôr em causa a ordem pública" e de "uso de diversos meios para minar a segurança nacional".

Segundo o CNLD, cerca de 300 pessoas estão atualmente presas por crimes associados com o Hirak, o movimento de oposição popular que irrompeu em fevereiro de 2019 para exigir a renúncia do então presidente Abdelaziz Bouteflika e que, mais de dois anos depois, permanece vivo, apesar da repressão de Argel sobre quem exige o fim do regime militar que governa a Argélia desde a independência da França, em 1962.

Da mesma forma, dezenas de soldados, políticos, empresários, jornalistas e outros membros do círculo íntimo de Bouteflika foram detidos, como o seu próprio irmão, Said, considerado o verdadeiro poder desde que o Presidente argelino ficou incapacitado na sequência de um derrame cerebral, em 2013.

O julgamento de Said, acusado de crimes de corrupção, conspiração e abuso de poder, começou no fim de semana passado em Argel.