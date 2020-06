Jornalista assaltada e ameaçada com faca enquanto se preparava para entrar em direto

Uma repórter da CNN Brasil foi surpreendida por um homem que a ameaçou e assaltou quando se preparava para entrar em direto durante o programa da manhã deste sábado.Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Bruna Macedo ia participar num direto do programa CNN Sábado onde dava conta das mais recentes informações sobre as cheias na cidade quando um homem apareceu à frente da câmara, ameaçando-a com uma faca.A imagem foi de imediato cortada e o colega em estúdio, Rafael Colombo, apressou-se a explicar o que tinha acabado de acontecer.De acordo com o apresentador, Bruna foi abordada por um rapaz e, no momento, não foi possível perceber o assalto. Logo de seguida, a imagem foi cortada e a jornalista explicou à equipa o que tinha acabado de acontecer.Nas imagens gravadas foi possível perceber que o assaltante estava munido de uma faca e que estaria a levar dois telemóveis consigo. "Ameaçou-a, ela entregou-lhe o telemóvel, mas o rapaz sabia que ela tinha dois, um pessoal e outro da empresa", explicou Colombo.A jornalista não sofreu nenhum tipo de ferimento, tendo sido levada para a redação.