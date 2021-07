Peter R. de Vries foi levada para o hospital com ferimentos graves.

Neergeschoten slachtoffer Lange Leidsedwarsstraat is in ernstig gewonde toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is met veel eenheden bezig met een zoekactie naar de verdachte. Was u getuige of heeft u beeldmateriaal? Meld het ons via 0900-8844 — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

Um jornalista de investigação holandês foi atingido a tiro na cabeça, esta terça-feira, avança o jornal Het Parool.A mesma fonte dá conta que uma testemunha ouviu cinco tiros e que viu o repórter deitado no chão.As autoridades procuram o criminoso, que terá "um casaco verde escuro e um boné preto", de acordo com as autoridades, citadas pelo jornal Het Parool, que apelam a todos o contacto com a polícia se virem o alegado suspeito.