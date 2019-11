Jornalista brasileiro agride em direto autor das reportagens 'Vaza Jato'

Um jornalista brasileiro agrediu em direto, num programa de rádio no Brasil, o autor das reportagens que ficaram conhecidas pelo termo "Vaza Jato".



Estas reportagens divulgaram as conversas entre o magistrado Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, no âmbito da Operação Lava Jato, e tornaram Glenn Greenwald 'persona non grata' entre os apoiantes do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.







A conversa descambou quando Greenwald chamou Augusto Nunes de cobarde ao que o brasileiro reagiu, após empurrões mútuos, com um soco.



Glenn Greenwald fundou o The Intercept Brasil, o site que denunciou o escândalo do sistema de vigilância americano da NSA, conhecido como 'Caso Edward Snowden'. Este valeu-lhe um prémio Pulitzer, a maior distinção do jornalismo norte-americano.