Jornalista brasileiro assassinado a tiro ao chegar a casa

O jornalista brasileiro e dono do jornal "O Maricá", Robson Giorno, foi assassinado no final da noite deste sábado quando chegava a sua casa, na Avenida Ivan Mundim, no bairro Eldorado, em Maricá, cidade na área metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil.



Robson, de 45 anos, foi morto quando estava prestes a entrar em casa, perto das 22 horas locais, 02h00 da madrugada deste domingo em Lisboa.

O empresário, nascido na cidade do Rio de Janeiro mas que há muitos anos vivia em Maricá, onde era uma figura bastante conhecida, tinha ido para casa a pé, como costumava fazer muitas vezes. Pouco antes de atingir a residência, um carro prata chegou de repente e lá de dentro foram disparados vários tiros, que mataram o empresário e jornalista instantaneamente.

Robson Giorno tinha-se declarado recentemente pré-candidato a autarca de Maricá nas eleições municipais do próximo ano, mas não se sabe ainda se a sua execução teve motivação política ou outro motivo, nomeadamente retaliação por alguma denúncia feita no seu jornal.Na sua página na internet, o jornalista afirmava que tinha desavenças na cidade, mas que preferia não reagir de forma precipitada e agressiva, pois, ponderava, conflitos desnecessários atrapalham muito mais a própria vida do que a vida dos que os provocam.