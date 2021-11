Jornalista brasileiro defende na rádio que "matar um monte de judeus" tornaria o Brasil tão rico quanto a Alemanha

Um jornalista da Rádio Jovem Pan News, de São Paulo, José Carlos Bernardi, provocou espanto e indignação ao defender ao vivo na emissora "matar um monte de judeus" e usar a fortuna deles para ajudar o Brasil a crescer.



A frase, pela qual José Carlos já pediu desculpa publicamente, foi proferida durante o Jornal da Manhã da passada terça-feira, dia 16 de novembro, depois de uma colega, Amanda Klein, dizer durante a programação que desejava muito ver o Brasil desenvolver-se e ficar tão rico quanto a Alemanha.





"É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder económico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra..", respondeu Bernardi.A declaração causou mau-estar em vários círculos e provocou a exoneração de Bernardi de outra função que também desempenhava, a de assessor parlamentar do deputado estadual paulista Campos Machado.O jornalista teve o cuidado de avançar que Campos Machado não tem qualquer conotação com a ideia que ele defendeu no rádio.Em comunicado, José Carlos Bernardi pediu desculpa por ter usado um facto histórico para comparar as economias do Brasil e da Alemanha e garantiu não ter tido a intenção de ofender nenhuma comunidade.