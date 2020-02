Jornalista brasileiro executado com 12 tiros no Paraguai

Um jornalista de nacionalidade brasileira que residia na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira entre os dois países, foi assassinado na noite desta quarta-feira em casa em frente a toda a família.



Léo Veras foi abatido com 12 tiros por dois criminosos que usavam capuzes e estavam armados com pistolas automáticas de 9mm.

O crime ocorreu quando Veras e a família estavam a jantar no quintal da ca. Dois homens chegaram numa carrinha, entraram sem dificuldades porque o portão da garagem estava aberto, e começaram a atirar contra o jornalista.

Léo ainda conseguiu levantar-se e correr, tentando chegar à rua mas foi perseguido pelos assassinos. O primeiro tiro acertou na cabeça do jornalista mas mesmo assim os criminosos continuaram a disparar para garantirem que ele não escapava.

O jornalista brasileiro tinha um site de notícias, onde denunciava o tráfico de droga na região da fronteira entre o Paraguai e o Brasil, que é controlado pela facção criminosa de São Paulo PCC (Primeiro Comando da Capital) mas disputado igualmente por uma facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, e por criminosos paraguaios.



Léo também denunciava no seu site o envolvimento de autoridades do Paraguai com o PCC e o tráfico de estupefacientes na região da fronteira.

Em janeiro, 76 criminosos paraguaios e brasileiros ligados ao PCC fugiram da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, aumentando a tensão na fronteira, que já está normalmente ao rubro.



Há fortes suspeitas de que guardas prisionais e autoridades regionais do Paraguai tenham facilitado a fuga mediante suborno, pois muitos dos criminosos sairam pelo portão principal da prisão sem serem incomodados.

De acordo com amigos que falaram com a imprensa e com declarações do promotor paraguaio encarregado das investigações, Marco Amarillo, Léo estava a receber ameaças de morte há vários dias e não tinha dúvidas de que seria morto.Marco Amarillo contou que numa das últimas mensagens para a mulher, Léo escreveu, como se fosse uma despedida, "Amor, cuida de você e das crianças".