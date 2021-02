Jornalista britânico Tom Bowker foi expulso de Moçambique

O jornalista britânico Tom Bowker, que edita o portal Zitamar, foi hoje expulso de Moçambique, na sequência de um despacho emitido pelo ministro do Interior, depois de a publicação ter sido considerada "inexistente" pelas autoridades moçambicanas, anunciou o próprio.

Tom Bowker, a mulher e os dois filhos do casal deixaram Maputo com destino a Londres, depois de terem sido levados ao Aeroporto Internacional de Maputo por dois agentes do Serviço Nacional de Migração (Senami).

"Estou, sim, a cumprir a ordem de expulsão e não posso voltar [a Moçambique] dentro de 10 anos", afirmou Bowker, aos jornalistas, à entrada do Aeroporto Internacional de Maputo.