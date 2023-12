Jornalista candidato a autarca é morto com 13 tiros no Brasil

Um candidato a presidente da Câmara de Guarujá, cidade turística no litoral sul do estado brasileiro de São Paulo, foi assassinado na noite desta quarta-feira quando participava numa festa de confraternização de final de ano. Thiago Rodrigues, de 34 anos, que era jornalista e empresário e que candidatou-se a autarca pelo partido Rede Sustentabilidade, de esquerda, foi atingido por 13 tiros na calçada da casa de eventos onde acontecia a festa.

O jovem jornalista e político foi chamado até à porta da casa de eventos, localizada na Rua Caraguatatuba, no bairro Vicente de Carvalho, sob a alegação de que uma pessoa precisava falar com ele. Assim que saiu do imóvel, Thiago começou a ser alvejado por um ciclista que se tinha aproximado dele em alta velocidade já a disparar uma potente pistola de calibre 9mm.

O candidato ainda tentou escapar, correu para a rua Solemar, mas caiu desfalecido. O assassino foi até junto de Thiago e efetuou mais disparos, para se certificar de que o jornalista e empresário morreria ali mesmo.

O assassino, que tinha as feições encobertas por uma máscara branca e por um boné, fugiu na bicicleta com a mesma velocidade com que tinha chegado. Até esta quinta-feira, ainda não havia informações sobre se a brutal execução terá sido motivada pela atividade jornalística de Thiago, se foi um crime político ou teve outro motivo.