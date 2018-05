Jornalista crítico de Putin encena morte com ajuda da polícia

A imprensa internacional noticiou esta terça-feira a morte do jornalista russo crítico do regime de Putin, o que gerou troca de acusações entre Kiev e Moscovo.



Porém, esta quarta-feira, Arkady Babchenko apareceu vivo numa conferência de imprensa na Ucrânia, segundo afirmam a Associated Press e a AFP.



De acordo com o The Telegraph, o jornalista fingiu a sua morte como parte de uma operação policial.



"Desculpas especiais para a minha esposa. Olechka, desculpa-me, mas não tive escolha", disse o crítico do regime na conferência.



"A operação levou dois meses a ser preparada. Disseram-me há um mês. Como resultado da operação, uma pessoa foi detida", acrescentou.



Vasily Gritsak, responsável pelos serviços de segurança ucranianos, revelou que a operação foi montada para impedir uma conspiração genuína contra a vida de Babchenko.



